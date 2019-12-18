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Факты / Украина / Общество

День Николая: Елена Зеленская проведет благотворительный вечер для детей

19 декабря в день Святого Николая супруга президента Елена Зеленская организует сказочный праздник для социально незащищенных детей.

День Николая: Елена Зеленская проведет благотворительный вечер для детей

19 декабря Дом с химерами превратился в Дом таинственного М, чтобы дать возможность детям, которым не хватает сказки в жизни, окунуться в сказку во время новогодне-рождественских праздников.

– Дети, лишенные родительской опеки, воспитанники детских домов и интернатов, дети погибших военнослужащих и дети с особыми потребностями.

Все, чье детство, к сожалению, не является беззаботным и безоблачным. Именно им мы хотели подарить маленькое чудо и создали для них этот благотворительный проект, – отметила Елена Зеленская.

Официальная резиденция на некоторое время станет настоящей сказочной локацией, где будет разворачиваться сюжет новогоднего детектива. Приглашенные дети не только будут наблюдать за событиями, но и станут непосредственными участниками.

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Первая леди отмечает, что нынешний проект – премьерный.

– Мы еще тестируем такой формат. Если он понравится детям, я хотела бы сделать это событие традиционным и доступным для большего количества детей, – отметила супруга президента.

Планируется, что Дом с химерами посетят более 1 тыс. детей в возрасте от 7 до 12 лет, пригласить которых помогало Министерство социальной политики.

Напомним, Факты ICTV составили список мероприятий, которые стоит посетить с ребенком на День Святого Николая.

Источник: Офис Президента

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