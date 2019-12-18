День Миколая: Олена Зеленська проведе благодійний вечір для дітей

19 грудня у день Святого Миколая дружина президента Олена Зеленська організує казкове свято для соціально незахищених дітей.

19 грудня Дім з химерами перетворився на Дім таємничого М, щоб дати можливість дітям, яким бракує казки в житті, зануритися в казку під час новорічно-різдвяних свят.

– Діти, позбавлені батьківської опіки, вихованці дитячих будинків та інтернатів, діти загиблих військовослужбовців та діти з особливими потребами. Всі, чиє дитинство, на жаль, не є безтурботним і безхмарним. Саме їм ми хотіли подарувати маленьке диво та створили для них цей благодійний проект, – зазначила Олена Зеленська.

Офіційна резиденція на деякий час стане справжньою казковою локацією, де розгортатиметься сюжет новорічного детектива. Запрошені діти не лише спостерігатимуть за подіями, а й стануть безпосередніми учасниками.

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Перша леді зауважує, що цьогорічний проект – прем’єрний.

– Ми ще тестуємо такий формат. Якщо він сподобається дітям, я хотіла б зробити цю подію традиційною та доступною для більшої кількості дітей, – наголосила дружина президента.

Планується, що Дім з химерами відвідають понад 1 тис. дітей віком від 7 до 12 років, запросити яких допомагало Міністерство соціальної політики.

Нагадаємо, Факти ICTV склали список заходів, які варто відвідати з дитиною на День Святого Миколая.