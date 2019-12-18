Мосийчук назвал имя организатора покушения на Соболева

Экс-депутат Игорь Мосийчук назвал имя заказчика покушения на депутата Киевского облсовета и бизнесмена Вячеслава Соболева.

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук сообщил, что организатором покушения на депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева оказался Юсуп Умарович Абуев.

Украинские правоохранители ищут 25-летнего Абуева с 19 ноября 2019 года.

Согластно судебному реестру, в 2014 году Абуева лишили прав на год за вождение в нетрезвом виде. В 2016 году за рулем Jaguar XF он спровоцировал ДТП с автомобилем Honda CR-V в Киеве. Тогда его оштрафовали на 340 грн.

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С 19 ноября 2019 году Абуев находится в розыске. Согласно этой информации, уроженцу РФ, проживавшему по улице Замковецькой в Киеве, ранее судом была избрана мера пресечения в уголовном производстве.

Абуева подозревают в участии в составе организованной преступной группировки (ч. 1 ст. 255 УК Украины), похищении человека (ч. 3 ст. 146 УК Украины) и вымогательстве (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

Напомним, стрельба в Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской завершилась убийством 3-летнего сына депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева. Мишенью для киллера был политик, однако пуля настигла его ребенка.

Правоохранители оперативно задержали двух киллеров, которых взяли под стражу без возможности залога.

Накануне прокуратура Киева и следователи Нацполиции установили личность организатора заказного убийства. Им оказался 25-летний уроженец Российской Федерации. Однако имя мужчины не раскрыли.