Мосійчук назвав ім’я організатора замаху на Соболєва

Екс-депутат Ігор Мосійчук назвав ім’я замовника замаху на депутата Київської облради та бізнесмена В’ячеслава Соболєва.

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук розповів, що організатором замаху на депутата Київоблради В’ячеслава Соболєва виявився Юсуп Умарович Абуєв.

Українські правоохоронці шукають 25-річного Абуєва з 19 листопада 2019 року.

Згідно з судовим реєстром, у 2014 році Абуєва позбавили водійського посвідчення на рік за водіння у нетверезому стані. У 2016 році за кермом Jaguar XF він спровокував ДТП з автомобілем Honda CR-V в Києві. Тоді його оштрафували на 340 грн.

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З 19 листопада 2019 року Абуєв знаходиться в розшуку. Згідно з цією інформацією, уродженцю РФ, який проживає на вулиці Замковецькій у ​​Києві, раніше судом було обрано запобіжний захід у кримінальному провадженні.

Абуєва підозрюють в участі організованого злочинного угруповання (ч. 1 ст. 255 КК України), викраденні людини (ч. 3 ст. 146 КК України) та вимаганні (ч. 4 ст. 189 КК України).

Нагадаємо, стрілянина в Києві на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської завершилася вбивством 3-річного сина депутата Київоблради В’ячеслава Соболєва.

Правоохоронці оперативно затримали двох кілерів, яких взяли під варту без можливості застави.

Напередодні прокуратура Києва та слідчі Нацполіції встановили особу організатора замовного вбивства. Ним виявився 25-річний уродженць Російської Федерації. Проте ім’я чоловіка не розкрили.