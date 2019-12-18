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Факты / Украина / Политика

Рада окончательно отменила неприкосновенность нардепов

Закон приводит некоторые законы в соответствие с Конституцией, что обеспечит реализацию отмены депутатской неприкосновенности.

Рада окончательно отменила неприкосновенность нардепов

Верховная Рада 18 декабря приняла закон О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины.

За принятие проекта закона № 2237 проголосовал 291 народный депутат. Против  проголосовали 20 народных избранников.

Не дали ни одного голоса в поддержку законопроекта фракции Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.

Документ предусматривает порядок проведения следственных действий над депутатами после отмены депутатской неприкосновенности.

Среди новаций – норма о том, что данные о совершенных народными депутатами правонарушениях в ЕРДР имеет право вносить генеральный прокурор.

Читайте: Заседание Верховной Рады 18 декабря (ОНЛАЙН)

Согласно принятым изменениям, ходатайство о разрешении на задержание, о мере пресечения, проведении других следственных розыскных действий должны быть согласованы с генеральным прокурором.

Согласно законопроекту, вести досудебное расследование уголовных производств, открытых против народных депутатов, имеют право только следователи НАБУ и центрального аппарата ГБР.

Напомним, спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что после изменений в Конституцию депутатская неприкосновенность перестала существовать как явление.

Фото: Dreamstime

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