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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нацбанк назвав причини уповільнення економіки України

Економіка України у III кварталі 2019 року зросла на 4,1% у річному вимірі, випередивши прогноз Національного банку, але уповільнила зростання у порівнянні з ІІ кварталом (4,6% р/р).

Економіка

Як зазначили в НБУ, уповільнення зростання ВВП, пояснюється слабшими показниками практично усіх базових видів діяльності та фінансового сектору.

Водночас НБУ очікував, що зростання реального ВВП у ІІІ кварталі становитиме 3,5% р/р. Серед основних причин жвавішого, ніж очікувалося, зростання економіки – вищі темпи зростання внутрішнього попиту як споживчого, так і інвестиційного, а також нарощування експорту.

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У НБУ також зазначили, що очікуване послаблення показників сільського господарства (через збір врожаю переважно у ІІІ кварталі) і промисловості (внаслідок певного погіршення зовнішньої кон’юнктури) зумовить уповільнення економічного зростання у IV кварталі.

Прогноз НБУ на 2019 рік з жовтневого інфляційного звіту – 3,5% р/р – залишається актуальним.

До слова, старший аналітик Райффайзен Банку Аваль Михайло Ребрик вважає, що у 2020 році курс долара коливатиметься у межах 24-25 грн.

Джерело: НБУ

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