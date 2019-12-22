Украинцы едут домой: на границе с Польшей образовались километровые очереди

На границе Украины и Польши образовались длинные километровые предновогодние очереди.
Украинцы возвращаются на новогодние праздники домой, из-за чего на украинско-польской границе образовались традиционные очереди.
Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов сообщил, что с украинской стороны есть свободные места, но выпустить больше авто, чем пропустили поляки, таможня физически не способна.
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Максим Нефедов также объяснил, что такие очереди связаны еще и с процедурой оформления авто, принадлежащих украинцам, которые живут за границей.
Они должны оформлять письменное обязательство о вывозе авто, а это занимает больше времени, чем пропустить туриста.
Статистика пропуска на въезд из Польши за прошлую ночь такова:
- Рава-Русская – 131 грузовик, 682 легковых авто, 32 автобуса;
- Краковец – 229 грузовиков, 1460 легковых авто, 103 автобуса;
- Мостыська – 210 грузовиков, 642 легковых авто, 45 автобусов;
- Угринов – 1245 легковых авто, 14 автобусов;
- Грушев – 87 грузовиков, 860 легковых авто;
- Смильница – 384 легковых авто;
- Порубное – 124 грузовика, 520 легковых авто;
- Ягодын – 307 грузовиков, 570 легковых авто.
Ранее Максим Нефедов сообщил, что во время перезапуска таможни уволили 80% руководителей.