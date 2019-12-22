Українці їдуть додому: на кордоні з Польщею утворилися кілометрові черги

На кордоні України та Польщі утворились довжелезні кілометрові передноворічні черги.

Українці повертаються на новорічні свята додому, через що на українсько-польському кордоні утворилися традиційні черги.

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов повідомив, що з українського боку є вільні місця, але випустити більше авто, аніж пропустили поляки, митниця фізично не здатна.

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Максим Нефьодов також пояснив, що такі черги пов’язані ще й з процедурою оформлення авто, які належать українцям, що живуть закордоном.

Вони повинні оформляти письмове зобов‘язання про вивезення авто, а це займає більше часу, ніж пропустити туриста.

Статистика пропуску на в’їзд з Польщі за минулу ніч така:

Рава-Руська – 131 вантажівка, 682 легкових авто, 32 автобуси;

Краківець – 229 вантажівок, 1460 легкових авто, 103 автобуси;

Мостиська – 210 вантажівок, 642 легкових авто, 45 автобусів;

Угринів – 1245 легкових авто, 14 автобусів;

Грушів – 87 вантажівок, 860 легкових авто;

Смільниця – 384 легкових авто;

Порубне – 124 вантажівок, 520 легкових авто;

Ягодин – 307 вантажівок, 570 легкових авто.

Раніше Максим Нефьодов повідомив, що під час перезапуску митниці звільнили 80% керівників.