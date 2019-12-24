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Факти / Україна

Людина не може віддавати за комуналку 70% зарплати – Зеленський

Володимир Зеленський закликав впроваджувати в Україні заходи з енергоефективності, які сприятимуть зменшенню використання енергоносіїв та призведуть до зниження витрат на комунальні послуги.

зеленский

Президент Володимир Зеленський заявив, що за комунальні послуги повинна бути справедлива ціна і закликав впроваджувати заходи з енергоефективності.

– Нам постійно всі кажуть, що комунальні послуги – це товар, за який потрібно платити справедливу ціну, що неможливо втручатися в роботу регулятора. Ми все все це дуже добре розуміємо, але є але. Не може платіжка за комуналку бути для людей вироком і людина не може віддавати 50, 60, є випадки, коли людина віддає 70% від своєї заробітної плати, – сказав він.

За словами президента, необхідно впроваджувати в Україні заходи з енергоефективності і вони сприятимуть зменшенню використання енергоносіїв. Це призведе до зниження витрат на комунальні послуги.

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Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна може використовувати 6 млрд грн на програми енергоефективності та термомодернізації.

Спочатку пропонується протягом 2020 року модернізувати не менше 1 тис. будинків у 10 пілотних містах.

До слова, Кабмін на засіданні 24 грудня прийняв постанову, яка дозволяє на місцях знизити суму в платіжці за тепло в грудні з урахуванням зниження ринкової ціни на газ. Гончарук повідомив, що це дозволить знизити тарифи на тепло на 300-400 грн.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

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