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Факты / Украина

На Донетчине полуторагодовалый ребенок наелся яда для крыс

Мальчик нашел на полу несколько гранул крысиного яда и проглотил их. Сейчас ребенок находится на обследовании в Краматорской детской больницы.

отруєння

В дежурную часть Покровского отдела полиции поступило сообщение о том, что в детскую больницу доставили полуторагодовалого мальчика, который, возможно, проглотил яд.

Мать ребенка рассказала, что в одной из комнат на полу находилась миска с зерном и крысиным ядом. Женщина отвлеклась на несколько минут, а когда вернулась в комнату, то увидела как ее сын что-то жует.

Родители немедленно самостоятельно привезли ребенка в Покровскую детскую больницу, где мальчику оказали первую неотложную помощь и отправили на обследование в Краматорск.

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Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.

Сведения дела внесены в Единый реестр досудебных расследований по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком.

По этому производству предусмотрено наказание в виде ограничения свободы от двух до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Недавно во Львовской области 15 человек отравились в ресторане, из них 14 госпитализированы.

Источник: Покровский отдел полиции

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