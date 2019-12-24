На Донеччині півторарічна дитина наїлася отрути для щурів

Хлопчик знайшов на підлозі кілька гранул отрути для щурів й проковтнув їх. Наразі дитина перебуває на обстеженні в Краматорській дитячій лікарні.

До чергової частини Покровського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у дитячу лікарню доставили півторарічного хлопчика, який, можливо, проковтнув отруту.

Мати дитини розповіла, що в одній з кімнат на підлозі знаходилась миска з зерном та отрутою для щурів. Жінка відволіклась на кілька хвилин, а коли повернулась до цієї кімнати, то побачила як її син щось жує.

Батьки негайно самостійно привезли дитину до покровської дитячої лікарні, де хлопчику надали першу невідкладну допомогу та відправили на обстеження до Краматорська.

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Наразі здоров’ю дитини нічого не загрожує.

Відомості справи внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за фактом злісного невиконання обов’язків із догляду за дитиною.

За цим провадженням передбачено покарання у вигляді обмеження волі від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін.

Нещодавно у Львівській області 15 осіб отруїлися у ресторані, з них 14 госпіталізовані.

Джерело: Покровський відділ поліції