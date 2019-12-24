PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

На Донеччині півторарічна дитина наїлася отрути для щурів

Хлопчик знайшов на підлозі кілька гранул отрути для щурів й проковтнув їх. Наразі дитина перебуває на обстеженні в Краматорській дитячій лікарні.

отруєння

До чергової частини Покровського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у дитячу лікарню доставили півторарічного хлопчика, який, можливо, проковтнув отруту.

Мати дитини розповіла, що в одній з кімнат на підлозі знаходилась миска з зерном та отрутою для щурів. Жінка відволіклась на кілька хвилин, а коли повернулась до цієї кімнати, то побачила як її син щось жує.

Батьки негайно самостійно привезли дитину до покровської дитячої лікарні, де хлопчику надали першу невідкладну допомогу та відправили на обстеження до Краматорська.

Читайте: Отруєння у Харкові: дворічний хлопчик з батьком померли, вагітна мати у лікарні

Наразі здоров’ю дитини нічого не загрожує.

Відомості справи внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за фактом злісного невиконання обов’язків із догляду за дитиною.

За цим провадженням передбачено покарання у вигляді обмеження волі від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін.

Нещодавно у Львівській області 15 осіб отруїлися у ресторані, з них 14 госпіталізовані.

Джерело: Покровський відділ поліції

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Львівщині сталося масове отруєння у ресторані – 14 людей у лікарні
На Львівщині сталося масове отруєння у ресторані – 14 людей у лікарні
отруєння
Отруєння у Харкові: дворічний хлопчик з батьком померли, вагітна мати у лікарні
Отруєння далекобійників у Миколаєві: попередні причини та стан постраждалих
Отруєння далекобійників у Миколаєві: попередні причини та стан постраждалих
Мораторій на перевірки підприємців: чому запроваджено та недоліки
Мораторій на перевірки підприємців: чому запроваджено та недоліки
На Чернігівщині троє хлопчиків отруїлися невідомою речовиною, найменший помер
На Чернігівщині троє хлопчиків отруїлися невідомою речовиною, найменший помер
На Рівненщині 12 школярів отруїлися китайськими цукерками
На Рівненщині 12 школярів отруїлися китайськими цукерками
отруєння
На Волині через невідому речовину загинув чоловік, дружина з немовлям у лікарні
В YASNO розповіли про підвищення якості обслуговування електроенергією
В YASNO розповіли про підвищення якості обслуговування електроенергією
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка