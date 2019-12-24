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Факты / Украина / Общество

Правительство упростило пересечение админграницы с Крымом для детей

Кабинет министров упростил пересечение админграницы Херсонской области с оккупированным Крымом для детей от 14 до 16 лет.

Правительство упростило пересечение админграницы с Крымом для детей

Упрощенные правила пересечения касаются детей, которые учатся на территории материковой Украины. Отныне они смогут самостоятельно пересекать админграницу.

Для этого им нужен паспорт Украины или загранпаспорт гражданина Украины.

Кроме того, информация о месте их обучения должна быть внесена в Единую государственную электронную базу по вопросам образования.

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В правительстве также отметили, что в случае дальнейшего путешествия ребенка для выезда за границу будет применяться стандартная процедура для пересечения границы Украины.

Ранее Факты ICTV писали о том, что пересекать границу с РФ с 1 марта 2020 года можно будет только по заграничному паспорту.

Фото: Госпогранслужба

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