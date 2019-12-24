Уряд спростив перетин адмінкордону з Кримом для дітей

Кабінет міністрів спростив перетин адмінкордону Херсонської області з окупованим Кримом для дітей від 14 до 16 років.

Спрощені правила перетину стосуються дітей, які навчаються на території материкової України. Відтепер вони зможуть самостійно перетинати адмінкордон.

Для цього їм потрібен паспорт України або закордонний паспорт громадянина України.

Крім того, інформація про місце їхнього навчання повинна бути внесена до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

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В уряді також зазначили, що в разі подальшої мандрівки дитини для виїзду за кордон буде застосовуватися стандартна процедура для перетину кордону України.

Раніше Факти ICTV писали про те, що перетинати кордон з РФ з 1 березня 2020 року можна буде лише за закордонним паспортом.

Фото: Держприкордонслужба