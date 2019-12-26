Обмен пленных состоится 29 декабря – росСМИ

Российские СМИ сообщили, что обмен пленными по формуле всех на всех состоится 29 декабря, но перед этим представитель ОБСЕ должен уточнить списки.

Один из собеседников российского издания Коммерсантъ сообщил, что 29 декабря больше не является предметом дискуссии для обмена, но некоторые его детали еще прорабатываются.

– Договорились провести обмен 29 декабря, если, конечно, не произойдет что-то непредвиденное, – сказал источник.

Точное количество людей, которые попадают под новый большой обмен, стороны не называют. По информации источников, стороны передадут друг другу чуть более 200 пленных.

Также сообщается, что обмен состоится на КПП Майорск под Горловкой.

Читайте: Списки дошлифовуються: Лутковская раскрыла подробности обмена пленными

Напомним, 23 декабря Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала условия обмена пленными, который состоится до конца года.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что для обмена пленными пока согласована одна группа.

Источник: Коммерсантъ