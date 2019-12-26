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Факти / Україна

Обмін полоненними відбудеться 29 грудня – росЗМІ

Російські ЗМІ повідомили, що обмін полоненими за формулою всіх на всіх відбудеться 29 грудня, але перед цим представник ОБСЄ повинен уточнити списки.

обмін полонених

Один зі співрозмовників російського видання Коммерсантъ повідомив, що 29 грудня більше не є предметом дискусії для обміну, але деякі його деталі ще опрацьовуються.

– Домовилися провести обмін 29 грудня, якщо, звичайно, не станеться чогось непередбачуваного, – сказало джерело.

Точну кількість людей, які потрапляють під новий великий обмін, сторони не називають. За інформацією джерел, сторони передадуть одна одній трохи більше 200 полонених.

Також повідомляють, що обмін відбудеться на КПП Майорськ під Горлівкою.

Читайте: Списки дошліфовуються: Лутковська розкрила подробиці обміну полоненими

Нагадаємо, 23 грудня Тристороння контактна група в Мінську погодила умови обміну полоненими, який відбудеться до кінця року.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що для обміну полоненими поки узгоджено одну групу.

Джерело: Коммерсантъ

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