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Факты / Украина

Пристайко отреагировал на авиакатастрофу в Казахстане

Глава МИД Украины выразил соболезнования семьям погибших в результате авиакатастрофы в Казахстане.

Пристайко отреагировал на авиакатастрофу в Казахстане

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на авиакатастрофу самолета Fokker 100, которая произошла в Казахстане.

Он выразил соболезнования семьям всех людей, которые погибли в результате этой катастрофы.

– С глубокой грустью узнал о многочисленных жертвах катастрофы пассажирского самолета в Казахстане. Мои искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым, – написал Пристайко.

Читайте: Все погибшие – из первых рядов: выживший в авиакатастрофе в Казахстане рассказал подробности

По последним данным, в авиакатастрофе в Казахстане погибли 12 человек, еще 49 пострадали.

Факты ICTV также писали о том, что украинцы, которые находились на борту самолета, разбившегося возле города Алматы, выжили.

Источник: Вадим Пристайко

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