Глава МИД Украины выразил соболезнования семьям погибших в результате авиакатастрофы в Казахстане.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на авиакатастрофу самолета Fokker 100, которая произошла в Казахстане.
Он выразил соболезнования семьям всех людей, которые погибли в результате этой катастрофы.
– С глубокой грустью узнал о многочисленных жертвах катастрофы пассажирского самолета в Казахстане. Мои искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым, – написал Пристайко.
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По последним данным, в авиакатастрофе в Казахстане погибли 12 человек, еще 49 пострадали.
Факты ICTV также писали о том, что украинцы, которые находились на борту самолета, разбившегося возле города Алматы, выжили.
Источник: Вадим Пристайко