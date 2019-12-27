Глава МИД Украины выразил соболезнования семьям погибших в результате авиакатастрофы в Казахстане.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на авиакатастрофу самолета Fokker 100, которая произошла в Казахстане.

Он выразил соболезнования семьям всех людей, которые погибли в результате этой катастрофы.

– С глубокой грустью узнал о многочисленных жертвах катастрофы пассажирского самолета в Казахстане. Мои искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым, – написал Пристайко.

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По последним данным, в авиакатастрофе в Казахстане погибли 12 человек, еще 49 пострадали.

Факты ICTV также писали о том, что украинцы, которые находились на борту самолета, разбившегося возле города Алматы, выжили.

Источник: Вадим Пристайко