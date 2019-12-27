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Факти / Україна

Авіакатастрофа у Казахстані: Зеленський висловив співчуття рідним загиблих

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих у катастрофі пасажирського літака в Казахстані.

Авіакатастрофа у Казахстані: Зеленський висловив співчуття рідним загиблих

Президент Володимир Зеленський звернувся до рідних і близьких, чиї рідні загинули під час катастрофи пасажирського літака в Казахстані.

– З великим сумом і болем дізнався про численні жертви катастрофи пасажирського літака, який 27 грудня 2019 року виконував рейс Алмати – Нур-Султан. Від імені народу України та від себе особисто прошу передати щирі співчуття та слова підтримки рідним і близьким загиблих, а також побажання найшвидшого одужання пораненим, – написав Володимир Зеленський в листі, який адресований президенту Республіки Казахстан Касиму-Жомарту Токаєву.

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Нагадамо, 27 грудня у Казахстані розбився літак Fokker-100 авіакомпанії Bek Air.

Двоє українців, які були на борту, живі.

Джерело: Офіс Президента

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