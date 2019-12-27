Обмеження монетизації субсидій на комунальні послуги скасовано

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що з 1 січня пільгові категорії українців зможуть у будь-який час перейти на готівкову грошову форму виплат на житлово-комунальні послуги.

Раніше дозволялося подати заяву тільки до 15 жовтня, що було незручним для споживачів.

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Саме Мінсоцполітики на початку грудня ініціювало ідею надання українцям можливість змінювати форми отримання субсидії в будь-який момент опалювального сезону.

Нагадаємо, Олексій Гончарук повідомив, що цієї зими субсидії, які вже призначені, скасовуватися або переглядатися не будуть.