Выживший в авиакатастрофе в Казахстане рассказал, что самолет потерпел крушение через 1,5-2 минуты после взлета, а все 12 погибших пассажира сидели в первых рядах.

Выживший в авиакатастрофе возле Алматы Аслан Назаралиев рассказал подробности аварии.

По его словам, самолет начало сильно трясти во время набора высоты. После он стал раскачиваться из стороны в сторону. Крушение произошло через 1,5-2 минуты после взлета.

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Во время набора высоты никаких голосовых сигналов и инструкций в салоне не было.

Также он добавил, что почти все погибшие и пострадавшие пассажиры сидели в первых рядах. Те, кто был в хвостовой части – получили не такие серьезные травмы.

Назаралиев добавил, что уцелевшие пассажиры помогали раненым выбираться из самолета.

Напомним, утром в Казахстане потерпел крушение самолет авиакомпании Bek Air, который летел по рейсу Алматы-Нурсултан. В результате катастрофы погибли 12 человек.