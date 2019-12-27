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Факты / Мир

Все погибшие – из первых рядов: выживший в авиакатастрофе в Казахстане рассказал подробности

Выживший в авиакатастрофе в Казахстане рассказал, что самолет потерпел крушение через 1,5-2 минуты после взлета, а все 12 погибших пассажира сидели в первых рядах.

авиакатастрофа в Казахстане

Выживший в авиакатастрофе возле Алматы Аслан Назаралиев рассказал подробности аварии.

По его словам, самолет начало сильно трясти во время набора высоты. После он стал раскачиваться из стороны в сторону. Крушение произошло через 1,5-2 минуты после взлета.

Читайте: Авиакатастрофа в Казахстане: список погибших и пострадавших

Во время набора высоты никаких голосовых сигналов и инструкций в салоне не было.

Также он добавил, что почти все погибшие и пострадавшие пассажиры сидели в первых рядах. Те, кто был в хвостовой части – получили не такие серьезные травмы.

Назаралиев добавил, что уцелевшие пассажиры помогали раненым  выбираться из самолета.

Напомним, утром в Казахстане потерпел крушение самолет авиакомпании Bek Air, который летел по рейсу Алматы-Нурсултан. В результате катастрофы погибли 12 человек.

Источник: РИА Новости

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