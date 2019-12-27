PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Пристайко відреагував на авіакатастрофу у Казахстані

Глава МЗС України висловив співчуття сім’ям загиблих у результаті авіакатастрофи в Казахстані.

Пристайко відреагував на авіакатастрофу у Казахстані

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відреагував на авіакатастрофу літака Fokker 100, яка сталася у Казахстані.

Він висловив співчуття сім’ям всіх людей, які загинули у результаті цієї катастрофи.

– З глибоким сумом дізнався про численні жертви катастрофи пасажирського літака у Казахстані. Мої щирі співчуття сім’ям загиблих і побажання якнайшвидшого одужання всім пораненим, – написав Пристайко.

Читайте: Всі загиблі – з перших рядів: виживший в авіакатастрофі в Казахстані розповів подробиці

За останніми даними, в авіакатастрофі у Казахстані загинули 12 людей, ще 49 постраждали.

Факти ICTV також писали про те, що українці, які перебували на борту літака, що розбився біля міста Алмати, вижили.

Джерело: Вадим Пристайко

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Авіакатасрофа в Казахстані
На місці авіакатастрофи Fokker-100 в Казахстані знайдені чорні ящики
авиакатастрофа в Казахстане
Всі загиблі – з перших рядів: виживший в авіакатастрофі в Казахстані розповів подробиці
причина авиакатастрофы в Казахстане
Fokker 100: історія катастроф та аварій
Авіакатасрофа в Казахстані
Українці з літака, що розбився в Казахстані, живі
Авиакатастрофа в Казахстане: список погибших и пострадавших
Авіакатастрофа в Казахстані: список загиблих і постраждалих
Авіакастрофа в Казахстані
На борту літака, що розбився в Казахстані, були громадяни України
Fokker-100 Bek Air
У Казахстані розбився Fokker-100 Bek Air: що відомо про літак і компанію
Авіакатастррфа в Казахстані
Список пасажирів літака Fokker-100, що розбився в Алмати
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка