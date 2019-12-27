Глава МЗС України висловив співчуття сім’ям загиблих у результаті авіакатастрофи в Казахстані.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відреагував на авіакатастрофу літака Fokker 100, яка сталася у Казахстані.

Він висловив співчуття сім’ям всіх людей, які загинули у результаті цієї катастрофи.

– З глибоким сумом дізнався про численні жертви катастрофи пасажирського літака у Казахстані. Мої щирі співчуття сім’ям загиблих і побажання якнайшвидшого одужання всім пораненим, – написав Пристайко.

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За останніми даними, в авіакатастрофі у Казахстані загинули 12 людей, ще 49 постраждали.

Факти ICTV також писали про те, що українці, які перебували на борту літака, що розбився біля міста Алмати, вижили.

Джерело: Вадим Пристайко