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Факти / Україна

Не забувайте тих, хто тримає небо: привітання Санти з передової на Донбасі

10 окрема гірсько-штурмова бригада ЗСУ оприлюднила ролик із новорічними вітаннями, записаний у районі виконання бойових завдань у Донецькій області.

Не забувайте тих, хто тримає небо: привітання Санти з передової на Донбасі

Військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ запостили відео з привітаннями з Новим роком та Різдвом, записаний у районі виконання бойових завдань у Донецькій області.

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– 10 гірсько-штурмова бригада і Святий Миколай (позивний Санта) – вітають тебе з Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай щастя буде в кожній хаті, а янголи – над кожною людиною. Наша країна народжена для любові і процвітання. Будьте щасливі. І не забувайте тих, хто тримає небо над Різдвом. Зі щитом! Слава Україні! – йдеться у повідомленні.

Раніше Факти ICTV писали, що учасники 24-ї Української антарктичної експедиції привітали всіх з Новим роком 2020 яскравим відео.

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