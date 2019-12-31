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Факти / Україна

Щедрик від тих, хто захищає Різдво – привітання ЗСУ з Новим роком

Українські бійці записали привітання з Новим роком під всесвітньо відому мелодію Щедрика.

Щедрик від тих, хто захищає Різдво – привітання ЗСУ з Новим роком

Українські військові записали привітання з Новим роком, на якому видно, як бійці обороняють країну на Донбасі.

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Весь ролик супроводжується мелодією всесвітньо відомої колядки Щедрик та уривками з концерту симфонічного оркестру.

– Збройні сили України бажають веселих свят. Щедрик від тих, хто захищає Різдво, – йдеться у підписі до відео.

Раніше Факти ICTV писали, що 10 окрема гірсько-штурмова бригада ЗСУ оприлюднила ролик із новорічними вітаннями, записаний у районі виконання бойових завдань у Донецькій області.

Фото: military_tv_ua

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