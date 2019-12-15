Зарплаты в Кабмине: Дубилет посчитал, сколько тратит в месяц

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал об основном источнике своих доходов.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет тратит примерно $3-5 тыс. в месяц, из которых $2,5 тыс. уходит на аренду квартиры.

Чиновник добавил, что его сейчас “кормит Монобанк”, который растет бешеными темпами”.

Дубилет рассказал о своих расходах, комментируя желание некоторых министров и их заместителей получать большую зарплату, чем они имеют сейчас.

– К сожалению, не у всех министров есть такая финансовая подушка, как у меня, например, у некоторых других коллег. Поэтому это действительно у нас довольно такие сложные дискуссии, – сказал он.

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Министр Кабмина добавил, что понимает министров, которые, работая в частном секторе, получали “в 10-20 раз больше, чем сейчас”, но считает, что поднять им зарплаты невозможно ввиду минимальных зарплат в Украине.

– Это будет выглядеть плохо, – считает Дубилет.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська заявил о возможной отставке, если его зарплату не повысят хотя бы до 80 тыс. грн.