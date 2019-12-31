Устал, как собака: Дубилет рассказал об итогах 2019 года и планах на 2020

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, что 2019 год его уморил, однако ему уже не терпеться начать реализовывать новые проекты в 2020-м.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет поделился, что 2019 год для него был самым насыщенным в жизни.

– Устал, как собака. Но я нахожусь в предвкушении того, как много всего интересного, пусть и сложного, принесет мне год следующий. На 2020 у меня запланировано под сотню проектов разной степени сложности. Не терпится, чтобы январские праздники скорее закончились, чтобы скорее ими заняться, – отметил министр.

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Также он уверен, что у украинцев также много наполеоновских планов в новом году.

– Желаю, чтобы все они осуществились, а вы получали постоянный драйв и кайф от того, чем занимаетесь. Всех с праздниками! – подытожил Дубилет.

Ранее Факты ICTV писали, что украинские бойцы записали поздравление с Новым годом под всемирно известную мелодию Щедрика.