Разработали с Турцией: в Украине показали беспилотный истребитель

В Украине впервые показали беспилотный самолет-истребитель, которому еще не дали название.
Украина совместно с Турцией разрабатывают беспилотный истребитель, которым можно будет управлять с помощью спутниковых систем.
Сейчас летательному аппарату еще не дали название, однако рассказали о тактико-технических требованиях к нему.
Истребитель должен весить до 3,5 тонн и иметь возможность подниматься на высоту более 12 км, и выполнять полет продолжительностью около пяти часов.
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Беспилотник сможет уничтожать воздушные и наземные цели. Также он сможет развивать скорость до 900 км/ч благодаря турбореактивным двигателям Al-25TLТ украинского производства.
Для предприятия Baykar разработка истребителя является перспективным проектом.
– Это будет большой проект и мы верим, что Турция совместно с соседними и дружественными странами его реализует, – сказал исполнительный директор компании Baykar Халук Байрактар.
К слову, после четырехмесячного перерыва в Украине возобновила работу Межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.
Источник: Defence Express
Фото: Defence Express
Видео: Defence Express Channel