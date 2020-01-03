Разработали с Турцией: в Украине показали беспилотный истребитель

В Украине впервые показали беспилотный самолет-истребитель, которому еще не дали название.

Украина совместно с Турцией разрабатывают беспилотный истребитель, которым можно будет управлять с помощью спутниковых систем.

Сейчас летательному аппарату еще не дали название, однако рассказали о тактико-технических требованиях к нему.

Истребитель должен весить до 3,5 тонн и иметь возможность подниматься на высоту более 12 км, и выполнять полет продолжительностью около пяти часов.

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Беспилотник сможет уничтожать воздушные и наземные цели. Также он сможет развивать скорость до 900 км/ч благодаря турбореактивным двигателям Al-25TLТ украинского производства.

Для предприятия Baykar разработка истребителя является перспективным проектом.

– Это будет большой проект и мы верим, что Турция совместно с соседними и дружественными странами его реализует, – сказал исполнительный директор компании Baykar Халук Байрактар.

К слову, после четырехмесячного перерыва в Украине возобновила работу Межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Источник: Defence Express

Фото: Defence Express

Видео: Defence Express Channel