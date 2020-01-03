Розробили з Туреччиною: в Україні показали безпілотний винищувач

В Україні вперше показали безпілотний літак-винищувач, якому ще не дали назву.
Україна спільно з Туреччиною розробляють безпілотний винищувач, яким можна буде керувати за допомогою супутникових систем.
Наразі літальному апарату іще не дали назву, проте розповіли про тактико-технічні вимоги до нього.
Винищувач має важити до 3,5 тонн та мати змогу підніматися на висоту більше 12 км, і виконувати політ тривалістю близько п’яти годин.
Читайте: Німеччина відмовилась надати Україні військову допомогу
Безпілотник матиме змогу знищувати повітряні та наземні цілі. Також він зможе розвивати швидкість до 900 км/год завдяки турбореактивним двигунам Al-25TLТ українського виробництва.
Для підприємства Baykar розроблення винищувача є перспективним проектом.
– Це буде великий проект і ми віримо, що Туреччина спільно із сусідніми та дружніми країнами його реалізує, – сказав виконавчий директор компанії Baykar Халук Байрактар.
До слова, після чотиримісячної перерви в Україні відновила роботу Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.
Джерело: Defence Express
Фото: Defence Express
Відео: Defence Express Channel