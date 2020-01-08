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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У Мелітополі чоловік подав до суду на ПриватБанк та виграв справу

Фінустанова нарахувало чоловікові 60 тис. грн боргу, з яких більшу частину становили штрафи та відсотки.

У Мелітополі чоловік подав до суду на ПриватБанк та виграв справу

Мелітополець Руслан Гаврилюк здобув перемогу у справі проти ПриватБанку.

Про виграний суд Гаврилюк повідомив на своїй сторінці у Facebook.

– Я виграв суд з ПриватБанком! З 60 тис. грн, що нарахував банк, я виплачу тільки не погашене тіло кредиту – 9 тис. грн.

Чоловік зазначив, що ПриватБанк подвоїв йому процентну ставку, що є порушенням договору.

У 2018 році клієнт придбав у кредит холодильник та телефон.

Гаврилюк два місяці не міг погашати кредит. ПриватБанк без попередження вдвічі підвищив процентну ставку за кредитом.

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Магазину гроші перераховувалися, але одночасно росла заборгованість перед банком. Потім співробітники фінустанови стали автоматично списувати половину щомісячних надходжень з іншого рахунку клієнта, на який надходила його пенсія з інвалідності.

Борг продовжував збільшуватися і Руслану стали надходити погрози, після чого він звернувся до суду.

Згідно з рішенням суду, чоловік зобов’язаний погасити лише суму основного боргу. Решта претензії банку визнані безпідставними.

Раніше Приватбанк подав позов проти екс-власників на $600 млн до суду Ізраїлю.

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