Фінустанова нарахувало чоловікові 60 тис. грн боргу, з яких більшу частину становили штрафи та відсотки.
Мелітополець Руслан Гаврилюк здобув перемогу у справі проти ПриватБанку.
Про виграний суд Гаврилюк повідомив на своїй сторінці у Facebook.
– Я виграв суд з ПриватБанком! З 60 тис. грн, що нарахував банк, я виплачу тільки не погашене тіло кредиту – 9 тис. грн.
Чоловік зазначив, що ПриватБанк подвоїв йому процентну ставку, що є порушенням договору.
У 2018 році клієнт придбав у кредит холодильник та телефон.
Гаврилюк два місяці не міг погашати кредит. ПриватБанк без попередження вдвічі підвищив процентну ставку за кредитом.
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Магазину гроші перераховувалися, але одночасно росла заборгованість перед банком. Потім співробітники фінустанови стали автоматично списувати половину щомісячних надходжень з іншого рахунку клієнта, на який надходила його пенсія з інвалідності.
Борг продовжував збільшуватися і Руслану стали надходити погрози, після чого він звернувся до суду.
Згідно з рішенням суду, чоловік зобов’язаний погасити лише суму основного боргу. Решта претензії банку визнані безпідставними.
Раніше Приватбанк подав позов проти екс-власників на $600 млн до суду Ізраїлю.