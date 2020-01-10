Свидетель для Гааги: на Донбассе задержали боевика, охранявшего обломки МН-17

В Донецкой области пограничники из состава Объединенных сил задержали боевика, который охранял место и остатки сбитого русскими самолета рейса МН-17.
– Пограничниками был задержан гражданин Украины 1994 года рождения, который принимал непосредственное участие в деятельности вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированной части Донецкой области, – говорится в сообщении штаба ООС.
В ходе опроса задержанного, правоохранители выяснили, что в течение второй половины 2014 года, в разгар боевых действий на Донбассе, он проходил службу в составе одного из военизированных подразделений боевиков.
– Задачу российских кураторов выполнял на незаконных блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданскими.
Начиная с конца августа 2014 года, осуществлял охрану места катастрофы, сбитого русскими войсками самолета рейса МН-17, – отмечают в штабе.
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Кроме этого, за денежное вознаграждение от 500 до 1500 рублей мужчина собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших.
– За это время неоднократно наблюдал присутствие на месте трагедии военнослужащих вооруженных сил РФ, которые осуществляли общий контроль и управление всеми действиями боевиков.
Подтвердить преступную деятельность задержанного бывшего боевика помогли фото с его страницы в одной из соцсетей, где он в военной форме с оружием в руках снятый на фоне обломков сбитого пассажирского самолета.
Сейчас задержанный передан представителям Национальной полиции. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
К слову, министр иностранных дел Вадим Пристайко выразил надежду, что новое разведение сил на Донбассе состоится до следующей встречи нормандской четверки.