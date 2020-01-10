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Факты / Украина

Убийство Шеремета: судьи заявили о давлении со стороны адвоката Кузьменко

Адвоката Юлии Кузьменко Владислава Добоша обвинили во вмешательстве в правосудие по делу убийства журналиста Павла Шеремета.

Во время судебного заседания 20 декабря 2019 года Добош заявил, что не покинет зал суда, в случае если заседание перенесут.

Его заявление поддержали присутствующие в зале и начали угрожать суду, что никто не покинет зал до прибытия прокуроров. Из-за этого помещение было заблокировано более пяти часов подряд, а судьи были вынуждены обратиться в полицию.

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Судьи отмечают, что указанные события привели к воспрепятствованию осуществлению апелляционного рассмотрения других назначенных в этом зале суда производств.

Также было повреждено имущество Киевского апелляционного суда, в том числе мебель и технические устройства.

Судьи Юрий Слива, Владимир Мельник и Татьяна Фрич считают, что такие действия адвоката свидетельствуют, что он использовал средства и методы, которые противоречат действующему законодательству, с целью дискредитации суда и осуществления на судей незаконного влияния.

Они напомнили, что 24 декабря 2019 года Добош высказывался в адрес судей и прокуроров в нецензурной форме и публично заявил, что “каждый судья ответит за подозреваемую”, что было расценено как угрозы в связи с их профессиональной деятельностью.

Ранее Добош заявил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента по делу Шеремета.

Источник: Судебная власть Украины

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