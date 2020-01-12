Перепутать самолет могла только обезьяна с гранатой – разработчик РЛС о катастрофе МАУ

Разработчик радиолокационной станции Андрей Горбачевский прокомментировал результаты расследования катастрофы украинского Boeing и объяснения Ирана.

На реплику журналиста, что украинский самолет вылетел с задержкой примерно на час, российский разработчик РЛС сказал, что это не имеет значения.

– Сообщение командиру все равно должно было поступить. Самолет взлетел с гражданского аэродрома и пошел по стандартной трассе. Пассажирский самолет не может лететь абы как, он идет по выделенному коридору.

Горбачевский отметил, что командир экипажа ЗРК должен видеть, что цель идет в коридоре, выделенном под пассажирские самолеты.

Читайте: Думали, что уничтожают вражескую цель. Военные Ирана рассказали, как сбили самолет МАУ

– Только эта одна деталь уже должна ему показать: перед ним не какой-то американский беспилотник, а гражданский лайнер.

Далее он уточнил, что Иран мог установить на своих ЗРК свою систему распознавания гражданских лайнеров и таким образом заявил о вероятности препятствий, которые помешали распознать украинский лайнер.

Хотя существуют и другие системы защиты и предотвращения подобных ЧП.

– Я могу только повторить, что ошибка грубая. Невероятная.

Комментируя вопрос, можно ли перепутать пассажирский Boeing с ракетой США, Андрей Горбачевский отметил, что это невозможно.

– Перепутать пассажирский самолет с крылатой ракетой не мог бы никто и не при каких обстоятельствах. Разве что это была не просто обезьяна с гранатой, а пьяная обезьяна с гранатой.

Ранее в Госдепе США отрицали свою роль в катастрофе самолета МАУ в Иране.

Источник: Новая газета