Переплутати літак могла лише мавпа з гранатою – розробник РЛС про катастрофу МАУ

Розробник радіолокаційної станції Андрій Горбачевський прокоментував результати розслідування катастрофи українського Boeing та пояснення Ірану.

На репліку журналіста, що український літак вилетів із затримкою приблизно на годину, російський розробник РЛС сказав, що це не має значення.

– Повідомлення командиру все одно мало надійти. Літак злетів з цивільного аеродрому і пішов за стандартною трасою. Пасажирський літак не може летіти аби як, він йде виділеним коридором.

Горбачевський зазначив, що командир екіпажу ЗРК повинен бачити, що ціль йде в коридорі, виділеному під пасажирські літаки.

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– Лише ця одна деталь вже повинна йому показати: перед ним не якийсь американський безпілотник, а цивільний лайнер.

Далі уточнив, що Іран міг встановити на власних ЗРК свою систему розпізнавання цивільних лайнерів та таким чином заявив про ймовірність перешкод, що завадили розпізнати український лайнер.

Хоча існують й інші системи захисту та запобігання подібним НП.

– Я можу тільки повторити, що помилка груба. Неймовірна.

Коментуючи запитання, чи можна переплутати пасажирський Boeing з ракетою США, Андрій Горбачевський зазначив, що це не можливо.

– Переплутати пасажирський літак з крилатою ракетою не міг би ніхто і не за жодних обставин. Хіба що це була не просто мавпа з гранатою, а п’яна мавпа з гранатою.

Раніше у Держдепі США заперечили свою роль у катастрофі літака МАУ в Ірані.

Джерело: Новая газета