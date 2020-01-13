Авіакомпанія SkyUp повідомила, що з 16 січня в правила перевезення багажу і пасажирів вносять зміни.

Вони торкнуться деяких тарифів на перевезення багажу, ручної поклажі, а також подорожей літаком дітей і тварин.

З 16 січня тарифи Standard і Flex передбачатимуть перевезення пасажиром однієї одиниці багажу вагою до 23 кг і сумою трьох вимірів не більше 158 см.

– Норма багажу для дитини до двох років становить 10 кг і 115 см в сумі вимірів тільки для цих двох тарифів, – повідомляє прес-служба авіакомпанії.

Читайте: Авіакомпанія Ernest Airlines зупиняє всі рейси – як повернути квитки

Ручна поклажа тепер повинна важити не більше 7 кг, а її параметри – не більше 55х40х20 см. Вага додаткових предметів, крім їжі для дітей, не повинна перевищувати 3 кг, а параметри – 35х20х10 см.

Харчування для дитини має важити не більше, ніж 5 кг, а його габарити повинні складати 40х30х20 см.

Вагу нестандартного багажу зменшили з 80 кг до 75 кг, а його розміри не повинні перевищувати 40х55х115 см. Повинна бути змога розмістити його на пасажирському кріслі.

Послуга перевезення дітей без супроводу тепер оформляється для дітей від 5 до 14 років під час перевезення Україною. Під час міжнародних перевезень вік дітей повинен бути від 5 до 16 років.

Вартість супроводу неповнолітнього дитини становить €50.

Вага перевезення котів і собак в салоні літака збільшили з 7 до 8 кг, а габарити контейнера не повинні перевищувати 50х40х20 см. У багажному відділенні дозволено перевозити тварин до 23 кг з кліткою.

Крім того, в SkyUp з 16 січня не можна буде змінювати дату вильоту в особистому кабінеті на рейси в Зальцбург і Коломбо.

До слова, у жовтні 2019 року компанія SkyUp запустила чотири регулярні рейси Україною.

Джерело: SkyUp