Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm провела розслідування і встановила факт участі великого десантного корабля Орськ (бортовий номер 148), що входить до складу 197-ї бригади ЧФ РФ, в анексії Криму навесні 2014 року.

Волонтери наголошують, що раніше його не було у переліку кораблів РФ, залучених до агресії проти України, який оприлюднила військова прокуратура України.

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У соцмережах вони вивчили профілі кількох моряків з Орська, яких нагородженого медаллю “За повернення Криму”, і надали фото, підписи під якими це підтверджують.

Також один з моряків опублікував спільне фото з музикантами російського гурту Земляне, про виступ якого 2 березня 2014 року на Орську писали російські ЗМІ. Є також відео цього виступу на YouTube-каналі.

– Ми звертаємося до Служби безпеки України: російські музиканти, актори, блогери, публічні особи, які схвалили агресію Росії проти України, при спробі проникнути в Україну мають бути заарештовані і відбувати покарання відповідно до українського законодавства. Інформація про них має бути передана в Інтерпол, – наголошують в InformNapalm.



























Десантний корабель РФ Орськ брав участь в анексії Криму – докази InformNapalm / 7 фотографий

Нагадаємо, Кабмін планує ввести персональні економічні та інші санкції проти компаній Криму та ОРДЛО, які торгують з ОПК Росії.

Також Факти ICTV писали, що Україна відкрила кримінальне провадження через проїзд потяга РФ до Криму.

Джерело: InformNapalm