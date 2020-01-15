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Факти / Україна

Росія переслідує кримських татар за сфабрикованими звинуваченнями – Human Right Watch

Організація Human Right Watch повідомила, що протягом 2019 року окупаційна влада Криму продовжувала знущатися з кримських татар.

Їх переслідували за звинуваченнями у тероризмі, які були сфабриковані.

Окупаційна влада РФ на півострові лише у березні 2019 року заарештувала 24 кримських татар. Більшість з них були активістами об’єднання Кримська солідарність, яке надає соціальну та правову підтримку політв’язням в Криму.

– Усіх заарештованих звинуватили у причетності до панісламського руху Хізб ут-Тахрір, забороненого в Росії як “терористична організація”, проте легального в Україні. Проти жодного з них не було висунуто звинувачень у вчиненні актів насильства, – повідомляється у звіті Human Right Watch.

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За подібними звинуваченнями також заарештували ще вісьмох кримських татар у червні.

Щонайменше чотирьох заарештованих катували спецслужби РФ.

До слова, Кабмін планує ввести персональні економічні та інші санкції проти компаній Криму та ОРДЛО, які торгують з ОПК Росії.

Джерело: Human Right Watch

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