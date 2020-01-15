Росія переслідує кримських татар за сфабрикованими звинуваченнями – Human Right Watch

Організація Human Right Watch повідомила, що протягом 2019 року окупаційна влада Криму продовжувала знущатися з кримських татар.
Їх переслідували за звинуваченнями у тероризмі, які були сфабриковані.
Окупаційна влада РФ на півострові лише у березні 2019 року заарештувала 24 кримських татар. Більшість з них були активістами об’єднання Кримська солідарність, яке надає соціальну та правову підтримку політв’язням в Криму.
– Усіх заарештованих звинуватили у причетності до панісламського руху Хізб ут-Тахрір, забороненого в Росії як “терористична організація”, проте легального в Україні. Проти жодного з них не було висунуто звинувачень у вчиненні актів насильства, – повідомляється у звіті Human Right Watch.
Читайте: Що чекає Донбас і Крим – гороскоп на 2020 рік
За подібними звинуваченнями також заарештували ще вісьмох кримських татар у червні.
Щонайменше чотирьох заарештованих катували спецслужби РФ.
До слова, Кабмін планує ввести персональні економічні та інші санкції проти компаній Криму та ОРДЛО, які торгують з ОПК Росії.
Джерело: Human Right Watch