Депутаты поддержали переход на электронный документооборот Рады

Депутаты проголосовали за закон №2492 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по совершенствованию электронной формы законодательного процесса, который определяет основной формой документооборота в парламенте электронную.

Согласно закону, аппарат должен вести базу данных нормативно-правовой информации Законодательство Украины, которая содержит эталонные электронные тексты оригиналов принятых парламентом актов. Доступ к ней на официальном веб-сайте Верховной Рады является свободным и бесплатным.

Отныне представление документов о назначении (избрании) на должности, увольнение с должностей, прекращение полномочий, предоставление согласия на назначение или увольнение с должностей, высказывание недоверия в случаях, предусмотренных Конституцией Украины, осуществляется в электронной или в бумажной форме.

Документы, содержащие конфиденциальную информацию о лице, подаются в бумажной форме.

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Дело законопроекта, включенного в повестку дня сессии, будут вести в электронной и бумажной формах.

Подписанные президентом законы публикуются в газете Голос Украины и в Ведомостях Верховной Рады, а также размещаются на официальном сайте Верховной Рады. Публикация законов и других актов в этих средствах массовой информации является официальной.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Ранее Факты ICTV писали, что Рада поддержала изменение в Налоговый кодекс.