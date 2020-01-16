Депутати підтримали перехід на електронний документообіг Ради

Депутати проголосували за закон №2492 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми законодавчого процесу, який визначає основною формою документообігу в парламенті електронну.

Відповідно до закону, апарат повинен вести базу даних нормативно-правової інформації Законодавство України, яка містить еталонні електронні тексти оригіналів ухвалених парламентом актів. Доступ до неї на офіційному веб-сайті Верховної Ради є вільним та безоплатним.

Відтепер подання документів про призначення (обрання) на посади, звільнення з посад, припинення повноважень, надання згоди на призначення чи звільнення з посад, висловлення недовіри у випадках, передбачених Конституцією України, здійснюється в електронній або у паперовій формі.

Документи, які містять конфіденційну інформацію про особу, подаються у паперовій формі.

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Справу законопроекту, включену до порядку денного сесії, вестимуть в електронній та паперовій формах.

Підписані президентом закони публікуються в газеті Голос України та у Відомостях Верховної Ради, а також розміщуються на офіційному веб-сайті Верховної Ради. Публікація законів та інших актів у цих друкованих засобах масової інформації є офіційною.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Раніше Факти ICTV писали, що Рада підтримала зміну до Податкового кодексу.