На аудіозаписі наради в Кабміні голос не мій – Ковалів

Заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів спростовує свою участь в нараді, аудіозапис якої був поширений у середу, 15 січня.

– На плівках, які були поширені сьогодні в соціальних мережах, я вказана як один з учасників зустрічі, де обговорювалися економічні питання. Будь-хто, хто знайомий зі мною, скаже, що на плівках не мій голос і не мій стиль спілкування, – написала Ковалів.

Також вона додала, що якщо ця нарада і була, то вона не знає ні коли, ні де вона відбувалася.

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Нагадаємо, в мережі з’явився запис переговорів, на яких нібито Олексій Гончарук, Оксана Маркарова, Яків Смолій, Катерина Рожкова та Юлія Ковалів обговорюють економічну ситуацію країни.

На записах нібито Гончарук не найкращим чином відгукується про президента України. Після цього з’явилися чутки про відставку прем’єра.

Однак в прес-службі Кабміну спростували інформацію про відставку прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.