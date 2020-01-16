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Факты / Украина / Общество

Переход телеканалов в HD: как улучшалось качество за всю историю ТВ

В январе 2020 года телеканалы холдинга StarLightMedia, в частности ICTV, СТБ и Новый канал, перешли на HD-вещание.

Факты ICTV писали, на каких телевизорах можно смотреть HD.

Украинское телевидение с каждым годом становится более качественным и современным. А новые форматы требуют более мощных средств трансляции. Так, сейчас идет отключение аналогового вещания, которое запланировано на лето 2020 года.

В Европе от такого приема полностью отказались еще десять лет назад.

Читайте: Кодирование спутникового ТВ: как настроить ICTV, СТБ и Новый канал на тюнере

Если передача аналогового изображения осуществляется в формате непрерывной волны, то цифровое – это кодированный поток цифровых данных. В результате, цифровое ТВ предоставляет более качественные картинку и звук.

Кроме того, сейчас все больше украинских каналов переходит на HD вместо SD-качества. И на это есть ряд причин.

SD-формат считался приемлемым для старых телевизоров с диагональю 24 дюйма. После того, как пользователи начали активно использовать современные LCD и плазменные телевизоры, разница между SD и HD стала заметной.

HD-якість

Мир уже давно перешел на HD-формат. Произошло это почти одновременно в 2003-2005 годах. Так, сегодня более 85% американских каналов представлены в HD, не отстают и европейские.

Впрочем, если украинские телеканалы переходят только на HD, то в мире уже продвинулись дальше. Сейчас популярность набирает Ultra HD или, как его еще называют, 4К, а Япония уже заявляет о запуске вещания в следующем формате – 8К.

К слову, Факты ICTV писали, как легально просматривать ТВ после кодирования спутникового сигнала.

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