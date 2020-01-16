У січні 2020 року телеканали холдингу StarLightMedia, зокрема ICTV, СТБ та Новий канал, перейшли на HD-мовлення.

Факти ICTV писали, на яких телевізорах можна дивитись HD.

Українське телебачення щороку стає якіснішим та сучаснішим. А нові формати вимагають більш потужних засобів трансляції. Так, зараз триває вимкнення аналогового мовлення, яке заплановане на літо 2020 року.

В Європі від такого типу прийому повністю відмовились ще десять років тому.

Якщо передання аналогового зображення здійснюється у форматі безперервної хвилі, то цифрове – це кодований потік цифрових даних. В результаті, цифрове ТБ надає більш якісні картинку та звук.

Окрім того, зараз все більше українських каналів обирать HD замість SD-якості. І на це є низка причин.

SD-формат вважався прийнятним для старих телевізорів з діагоналлю 24 дюйми. Після того, як користувачі почали активно використовувати сучасні LCD та плазмові телевізори, різниця між SD та HD стала помітною.

Світ вже давно перейшов на HD-формат. Сталось це майже одночасно у 2003-2005 роках. Так, сьогодні більше 85% американських каналів представлено у HD, не відстають і европейські.

Втім, якщо українські телеканали переходять тільки на HD, то у світі вже просунулись далі. Зараз популярності набирає Ultra HD або, як її ще називають, 4К, а Японія вже заявляє про запуск мовлення в наступному форматі – 8К.

До слова, Факти ICTV писали, як легально переглядати ТБ після кодування супутникового сигналу.