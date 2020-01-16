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Факты / Украина

Погода в Украине на 16 января (КАРТА)

Погода в Украине 16 января по прогнозам синоптиков будет теплой, но облачной.

В западных и центральных областях ожидается облачная с прояснениями погода. Температура днем 4°…7°, а ночью -1°… -3°. В Черновицкой области ночью ожидается -9°.

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В северных областях столбики термометров покажут 3°… 5° днем ​​и 0°…-2° ночью.

В восточных регионах Украины также будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем ​​2°… 4°, ночью -2°… -4°.

В южных областях температура днем ​​будет составлять 3°…6°, а ночью -1°… +1°.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на Крещение 2020.

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