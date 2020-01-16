Погода в Україні 16 січня за прогнозами синоптиків буде теплою, але хмарною.
У західних та центральних областях очікується хмарна з проясненнями погода. Температура вдень 4°…7°, а вночі -1°…-3°. У Чернівецькій області вночі очікується -9°.
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У північних областях стовпчики термометрів покажуть 3°…5° вдень і 0°…-2° вночі.
У східних регіонах України також буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень 2°…4°, вночі -2°…-4°.
У південних областях температура вдень становитме 3°…6°, а вночі -1°…+1°.
До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на Водохреща 2020.
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