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Факти / Україна

Погода в Україні на 16 січня (КАРТА)

Погода в Україні 16 січня за прогнозами синоптиків буде теплою, але хмарною.

У західних та центральних областях очікується хмарна з проясненнями погода. Температура вдень 4°…7°, а вночі -1°…-3°. У Чернівецькій області вночі очікується -9°.

Читайте: Тепло і сонячно: погода в Україні на тиждень (КАРТА)

У північних областях стовпчики термометрів покажуть 3°…5° вдень і 0°…-2° вночі.

У східних регіонах України також буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень 2°…4°, вночі -2°…-4°.

У південних областях температура вдень становитме 3°…6°, а вночі -1°…+1°.

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на Водохреща 2020.

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