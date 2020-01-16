Рада підтримала зміну до Податкового кодексу

Верховна Рада у другому читанні та в цілому підтримала законопроект №1210 щодо внесення змін до Податкового кодексу.

Рішення підтримали 283 нардепи.

Згідно із законопроектом, буде збільшено обсяг доходу підприємців на спрощеній системі оподаткування та відновлено відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку.

Також в Україні з’являться міжнародні стандарти податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі та імплементація норм, передбачених Планом протидії практикам розмивання оподатковуваної бази та виведення прибутку з-під оподаткування (План дій BEPS), реформування інституту фінансової відповідальності та вдосконалення процедури адміністрування податків і зборів.

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Закон удосконалить процедуру оскарження рішень органів контролю шляхом створення постійного дорадчого органу при центральному органі виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, а саме Апеляційної ради з питань розгляду скарг платників податків.

До його повноважень входитиме розгляд скарг на рішення центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику у передбачених Податковим кодексом випадках.

Нагадаємо, у жовтні Європейська бізнес асоціація, яка об’єднує понад 1 тис. українських та іноземних компаній, що працюють в Україні, направила офіційного листа голові Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву з суттєвими зауваженнями щодо законопроекту №1210.