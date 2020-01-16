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Факты / Украина / Общество

Меняются правила выезда детей до 16 лет на оккупированные территории – дата

Кабмин внес изменения в порядок выезда на оккупированные территории Украины и въезда из них, касающиеся детей до 16 лет.

Они вступят в силу 9 февраля 2020 года.

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Что изменится:

  • Дети до 16 лет смогут пересекать линию разграничения только с родителями, опекунами или уполномоченных ими лицами.
  • При этом не нужна справка от другого опекуна, если ребенок выехал с ВОТУ именно с этим представителем или другой опекун находится на неподконтрольной территории.
  • Дети 14-16 лет, которые учатся на подконтрольных территориях и родители которых проживают на оккупированных землях, имеют право самостоятельно пересекать границу при условии наличия в Единой государственной электронной базе по вопросам образования информация о их обучении.
  • Также дети до 16 лет при пересечении линии разграничения должны предъявлять паспорт гражданина Украины или загранпаспорт.
  • Граждане, которые выехали для получения документов на подтверждение гражданства Украины, должны предъявить соответствующую справку с Государственной миграционной службы.

Ранее Факты ICTV писали о том, что пересекать границу с РФ с 1 марта 2020 года можно будет только по заграничному паспорту.

Источник: Госпогранслужба

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