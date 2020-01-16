Змінюються правила виїзду дітей до 16 років на окуповані території – дата

Кабмін вніс зміни в порядок виїзду на окуповані території України і в’їзду з них, що стосуються дітей до 16 років.

Вони набудуть чинності 9 лютого 2020 року.

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Що зміниться:

Діти до 16 років зможуть перетинати лінію розмежування тільки з батьками, опікунами або уповноважених ними особами.

При цьому не потрібна довідка від іншого опікуна, якщо дитина виїхала з ТОТУ саме з цим представником або інший опікун перебуває на непідконтрольній території.

Діти 14-16 років, які навчаються на підконтрольних територіях і батьки яких проживають на окупованих землях, мають право самостійно перетинати кордон за умови наявності в Єдиній державній електронній базі з питань освіти інформація про їх навчання.

Також діти до 16 років при перетині лінії розмежування повинні пред’являти паспорт громадянина України або закордонний паспорт.

Громадяни, які виїхали для отримання документів на підтвердження громадянства України, повинні пред’явити відповідну довідку з Державної міграційної служби.

Раніше Факти ICTV писали про те, що перетинати кордон з РФ з 1 березня 2020 року можна буде лише за закордонним паспортом.