Змінюються правила виїзду дітей до 16 років на окуповані території – дата

Кабмін вніс зміни в порядок виїзду на окуповані території України і в’їзду з них, що стосуються дітей до 16 років.
Вони набудуть чинності 9 лютого 2020 року.
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Що зміниться:
- Діти до 16 років зможуть перетинати лінію розмежування тільки з батьками, опікунами або уповноважених ними особами.
- При цьому не потрібна довідка від іншого опікуна, якщо дитина виїхала з ТОТУ саме з цим представником або інший опікун перебуває на непідконтрольній території.
- Діти 14-16 років, які навчаються на підконтрольних територіях і батьки яких проживають на окупованих землях, мають право самостійно перетинати кордон за умови наявності в Єдиній державній електронній базі з питань освіти інформація про їх навчання.
- Також діти до 16 років при перетині лінії розмежування повинні пред’являти паспорт громадянина України або закордонний паспорт.
- Громадяни, які виїхали для отримання документів на підтвердження громадянства України, повинні пред’явити відповідну довідку з Державної міграційної служби.
Раніше Факти ICTV писали про те, що перетинати кордон з РФ з 1 березня 2020 року можна буде лише за закордонним паспортом.