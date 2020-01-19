На церемонии прощания с погибшими при крушении самолета МАУ в Иране присутствует президент Украины Владимир Зеленский.
Вместе с ним присутствуют все министры украинского правительства, а также премьер-министр Алексей Гончарук.
В Международный аэропорт Борисполь прибыл спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава СБУ Иван Баканов и генпрокурор Руслан Рябошапка.
Читайте: Катастрофа самолета МАУ: в Украину возвращаются тела погибших (ОНЛАЙН)
На церемонии прощания также присутствует президент Международных авиалиний Украины Евгений Дыхне.
В Борисполь приехали родственники и коллеги погибших.
Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ разбился вблизи международного аэропорта в Тегеране сразу после взлета 8 января.
На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все погибли.
Впоследствии Иран официально признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали сбивания авиалайнера “человеческой ошибкой”.
Фото: Офис президента