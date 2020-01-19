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Факты / Украина / Общество

Прощание с погибшими украинцами: в Борисполь прибыли президент, члены Кабмина и родственники

На церемонии прощания с погибшими при крушении самолета МАУ в Иране присутствует президент Украины Владимир Зеленский.

Вместе с ним присутствуют все министры украинского правительства, а также премьер-министр Алексей Гончарук.

В Международный аэропорт Борисполь прибыл спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава СБУ Иван Баканов и генпрокурор Руслан Рябошапка.

Читайте: Катастрофа самолета МАУ: в Украину возвращаются тела погибших (ОНЛАЙН) 

На церемонии прощания также присутствует президент Международных авиалиний Украины Евгений Дыхне.

В Борисполь приехали родственники и коллеги погибших.

Прощание с погибшими украинцами: в Борисполь прибыли президент, члены Кабмина и родственники / 3 фотографии

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ разбился вблизи международного аэропорта в Тегеране сразу после взлета 8 января.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все погибли.

Впоследствии Иран официально признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали сбивания авиалайнера “человеческой ошибкой”.

Фото: Офис президента 

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