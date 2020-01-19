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Факти / Україна / Суспільство

Прощання із загиблими українцями: у Бориспіль прибули президент, члени Кабміну та родичі

На церемонії прощання з загиблими під час катастрофи літака МАУ в Ірані присутній президент України Володимир Зеленський.

Разом з ним присутні dсі міністри українського уряду? а також прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

До Міжнародного аеропорту Бориспіль прибув спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, голова СБУ Іван Баканов та генпрокурор Руслан Рябошапка.

Читайте: Катастрофа літака МАУ: в Україну повертаються тіла загиблих (ОНЛАЙН)

На церемонії прощання також присутній президент Міжнародних авіаліній України Євген Дихне.

До Борисполя приїхали родичі та колеги загиблих.

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ розбився поблизу міжнародного аеропорту в Тегерані відразу після зльоту 8 січня.

На борту перебували 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі загинули.

Згодом Іран офіційно визнав, що збив літак МАУ 8 січня. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера “людською помилкою”.

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