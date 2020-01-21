Прогноз на 2020: как изменятся курс гривны и цены на бензин

В декабре 2019 года Держкомстат отрапортовал о дефляции. То есть, стоимость потребительской корзины снизилась. Рост цен на большинство продуктов затормозился.

В частности, подешевели яйца (20%), фрукты (3%) и сахар (0,5%). В то же время подорожал хлеб (16%) и алкоголь (15%). Пошли вниз и цены на заправках, но не так быстро, как того хотели автомобилисты.

Главная причина – это курс гривны. Она продолжила укрепление и остается уже два месяца в пределах 24 грн за $1. Такой курс прижал цены.

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Гривна доминирует над долларом из-за массовой покупки иностранцами гособлигаций внутреннего займа. Украина обещает по ценным бумагам платить высокие проценты.

К тому же в конце года украинская экономика получила существенное финансовое вливание. Российский Газпром перечислил $3 млрд после выигранного Киевом суда в Стокгольме. Добавили долларов и евро для рынка и украинские заробитчане. Они переслали домой рекордные за время независимости $5 млрд.

Национальная валюта в первые дни 2020 года вновь демонстрирует стабильность. В обменниках просят 23,8 грн за $1. И даже заявление об отставке премьера ее хоть и поколебало, но не сильно.

Украинское правительство разрабатывает свою тактику на случай сразу двух сценариев. Оптимистичного, когда доллар будет стоить около 25 грн, и пессимистического, если за зеленый придется платить по 27 грн. Пока в бюджете заложен именно такой курс. Но он может быть и откорректирован.

Есть две стороны одной медали крепкой гривни. С одной – это нравится населению, а с другой – дешевый доллар невыгоден экспортерам. Те, кто больше наполняет казну теряют прибыли.

Украинская экономика во многом зависит еще и от политики. В октябре в Украине будут местные выборы. Также еще в любой момент может возникнуть политический кризис. Это может повлиять и на ценовую ситуацию в стране. Экономисты считают, что особенно на дефляцию, которая фиксировалась в декабре, рассчитать в 2020 году не стоит.

В Нацбанке же успокаивают, что резкого скачка цен не будет. По прогнозам НБУ стоит ожидать инфляцию на уровне 5%. Чтобы сдержать инфляцию, Нацбанк решил снизить учетную ставку с 13,5% до 8%.

Одна из идей как сдержать инфляцию – это стимулировать ипотечные кредиты. Сделать их более доступными, чтобы украинцы могли покупать квартиры. Но в бочке с медом может появиться ложка дегтя, так как повышенный спрос может спровоцировать подорожание квадратных метров.

Финансовая сфера вообще не стоит на месте. То, что недавно было фантастикой, уже работает. Мобильные приложения уже позволяют покупать горючее дистанционно, а заправлять когда удобно.

Прогнозировать, какая в этом году будет цена на бензин и дизель, никто не берется. Сетевые АЗС цены снижают крайне неохотно. Приходится вмешиваться антимонопольному комитету. Но и на фоне напряжения между Ираном и США, цены на нефть могут пойти вверх в любой момент.

В случаях с горючим и гривной работает еще и фактор МВФ. Пока фонд заявил о готовности предоставить транш, поэтому гривна стабильна. Именно от траншей валютного фонда будет зависеть и украинский бюджет. А точнее – насколько большим будет его дефицит.

Напомним, заместитель председателя НБУ Олег Чурий заявил, что на наличном рынке на курсы валют оказывает большое влияние психологический фактор.