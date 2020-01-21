Прогноз на 2020: як зміняться курс гривні та ціни на бензин

У грудні 2019 року Держкомстат відрапортував про дефляцію. Тобто, вартість споживчого кошика знизилася. Ріст цін на більшість продуктів загальмувався.

Зокрема, подешевшали яйця (20%), фрукти (3%) та цукор (0,5%). Водночас подорожчав хліб (16%) та алкоголь (15%). Пішли вниз і ціни на заправках, але не так швидко, як би того хотіли автомобілісти.

Головна причина – це курс гривні. Вона продовжила зміцнення і залишається вже два місяці в межах 24 грн за $1. Такий курс притис ціни.

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Гривня домінує над доларом через масову купівлю іноземцями держоблігацій внутрішнього займу. Україна обіцяє за цінними паперами платити високі відсотки.

До того ж наприкінці року українська економіка отримала суттєве фінансове вливання. Російський Газпром перерахував $3 млрд після виграного Києвом суду у Стокгольмі. Додали доларів і євро для ринку й українські заробітчани. Вони переслали додому рекордні за часи незалежності $5 млрд.

Національна валюта в перші дні 2020 року знову демонструє стабільність. В обмінниках просять 23,8 грн за $1. І навіть заява про відставку прем’єра її хоча й похитнула, але не сильно.

Український уряд розробляє свою тактику на випадок одразу двох сценаріїв. Оптимістичного, коли долар коштуватиме близько 25 грн, та песимістичного, якщо за зелений доведеться платити по 27 грн. Поки в бюджеті закладений саме такий курс. Але він може бути і відкоректований.

Є два боки однієї медалі міцної гривні. З одного – це подобається населенню, а з іншого – дешевий долар невигідний експортерам. Ті, хто найбільше наповнює державну скарбницю втрачають прибутки.

Українська економіка багато в чому залежить ще й від політики. У жовтні в Україні будуть місцеві вибори. Також ще будь-якої миті може виникнути політична криза. Це може вплинути й на цінову ситуацію в країні. Економісти вважають, що особливо на дефляцію, яка фіксувалась у грудні, розрахувати в 2020 році не варто.

В Нацбанку ж заспокоюють, що різкого стрибка цін не буде. За прогнозом НБУ варто чекати інфляцію на рівні 5%. Щоб стримати інфляцію, Нацбанк вирішив знизити облікову ставку з 13,5% до 8%.

Одна з ідей як стримати інфляцію – це стимулювати іпотечні кредити. Зробити їх більш доступними, щоб українці могли купувати квартири. Але в діжці з медом може з’явитися ложка дьогтю, оскільки підвищений попит може спровокувати подорожчання квадратних метрів.

Фінансова сфера, взагалі, не стоїть на місці. Те, що недавно було фантастикою, вже працює. Мобільні додатки вже дозволяють купувати пальне дистанційно, а заправляти коли зручно.

Прогнозувати, яка цього року буде ціна на бензин та дизель, ніхто не береться. Мережеві АЗС ціни знижують вкрай неохоче. Доводиться втручатися антимонопольному комітету. Та й на тлі напруги між Іраном та США, ціни на нафту можуть піти вверх будь-якої миті.

У випадках із пальним та гривнею працює ще й фактор МВФ. Поки фонд заявив про готовність надати транші, тому гривня стабільна. Саме від траншів валютного фонду буде залежати й український бюджет. А точніше – наскільки великим буде його дефіцит.

Нагадаємо, заступник голови НБУ Олег Чурій заявив, що на готівковому ринку на курси валют має великий вплив психологічний фактор.