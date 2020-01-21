В Украине из-за гриппа на карантин закрыли школы в трех областях

В Тернопольской, Донецкой и Кировоградской областях из-за гриппа и ОРВИ начали закрывать школы на карантин. С 21 по 26 января в двух школах города Александрия Кировоградской области приостановили учебный процесс.

Всего в школах Александрии количество отсутствующих учеников по состоянию на 21 января составляет почти 20%.

Также с 20 января приостановили учебный процесс в школах города Селидово Донецкой области.

Читайте: Профилактика гриппа: что делать, чтобы не заболеть

Известно, что с 22 по 27 января включительно из-за резкого роста заболеваемости гриппом и ОРВИ на карантин закрывают учебные заведения в городе Чортков Тернопольской области.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Киеве на треть выросло количество больных гриппом и ОРВИ. За третью неделю 2020 года в столице зарегистрировано 9 176 больных гриппом и ОРВИ.

Среди больных детей наибольшую долю составляют школьники. Среди них заболеваемость выросла на 29,2%.

Источник: Александрийский горсовет, Селидовский горсовет, Чертковский горсовет