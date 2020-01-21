В Україні через грип на карантин закрили школи у трьох областях

У Тернопільській, Донецькій та Кіровоградській областях через грип і ГРВІ почали закривати школи на карантин. З 21 до 26 січня у двох школах міста Олександрія Кіровоградської області призупинили навчальний процес.

Загалом у школах Олександрії кількість відсутніх учнів станом на 21 січня становить майже 20%.

Також з 20 січня призупинили навчальний процес у школах міста Селидове Донецької області.

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Відомо, що з 22 до 27 січня включно через різке зростання захворюваності на грип та ГРВІ на карантин закривають навчальні заклади у місті Чортків Тернопільської області.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві на третину зросла кількість хворих на грип і ГРВІ. За третій тиждень 2020 року у столиці зареєстровано 9 176 хворих на грип та ГРВІ.

Серед хворих дітей найбільшу частку становлять школярі. Серед них захворюваність зросла на 29,2%.

Джерело: Олександрійська міськрада, Селидівська міськрада, Чортківська міськрада